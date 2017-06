Wish 107.5: "Nakakamiss" + Lyrics by Dello, Smugglaz, Curse One and Flict-G

Image Credit: Wish 107.5

Here you go, guys! The star rappers Dello, Smugglaz, Curse One and Flict-G perform their hit collaborative track, "Nakakamiss," (I Miss) live on the Philippines' first and only FM-on-wheels, the Wish 107.5 Bus.The song is very simple but catchy and relatable. No wonder it has gotten more than a million views on YouTube. Listening to this song makes you want to call your friends and say "Hi."Kudos to Wish 107.5 for diversity in artists they feature.Watch the performance of Dello, Smugglaz, Curse One and Flict-G here and check out the "Nakakamiss" lyrics below.Na na nana Na na na na Na na na na na na... 2xMadaming nangyari taon ang binilang ka jaming kumpareNapapangiti lang ngayon naalala maulit yun sanaNakaka miss lang kasiHindi ko mapigil ang mga ngiti ko pag naaalala mga bagay na toKay sarap balikan tamis na nagdaanNakaka miss lang kaseSa tagal ng panahonKamusta ka naba, Kamusta naba syaAno ba ang lagay ng ibang tropa ngayonInuman kulitan harutan asaranNakaka miss lang kaseSmugglaz & Curse OneKamusta ka naba Smugg, ok lang naman CurseKamusta ka naba Curse, ok lang naman SmuggSalamat at nakagawa nanaman tayo ng isa nanaman kanta na tila makapagbagbagDamdamin kundi pag babahagi din ng bawat pangyayari sa mga buhay natin nadagdagKahit na hindi na tayo tulad pa ng dati na laman ng kalye dahil mga oras natin maluwagOo nga eh, Sa na kung pwede lang tayo,Lahat ay bumalik sa ating nakaraanMakikita mo kung merong nawala na sa ngayonMga bagay bagay na di na pwedeng balikanMakulay ang ganda, ang sarap pag masdanMakulay ang ganda, ang mga nagdaanSa likod ng nilakaran ko, nadala ng kapalaran koBakas ang mga aral, sa ating mga karanasan ngayon natutunan koAng tama at mali teka sandali kamusta na kaya yung ibaYung iba sikat na, yung iba angat na, yung iba may mga anak naSana naman tayo di magkalimutanAno man ang mangyari kapatid o pare ilang ulit man madapa tuloy langSa mga pangarap natin, kahit ano pa mangyari ay wag kayong bumitawDahil pangarap natin bukasChorusSa tagal ng panahonKamusta ka naba, Kamusta naba syaAno ba ang lagay ng ibang tropa ngayonMay kanya kanyang buhay na, sana palagi kayong masayaNasaan man o ano man ang ginagawa niyoSana'y laging maalala niyo noon kung ano tayoMinsan naman, minsan namanInuman kulitan harutan asaranNakaka miss lang kaseDello & Flict - GKamusta kanaman Dells ok kanaman ba,Ok naman Flict laging click mga rampaDaming nag pa pic mga chick na maganda,Bigla ko lang namiss makulit na alaalaSamahan ng mga tropa sa may puno ng makopa,Gusto nyo ng taguan wala pang games mga dotaTagayan sabayang hagikgik mga tawa,Kaya parang ba ngayong ay nasabik makasamaKasi naalala ko ang katambayan sa looban,Kasabwat sa lahat ng pagawa ng kalokohanPero merong damayan sa problemang kaharap,Masarap may kadamay gumaan ang kaloobanNaranasan ko noon teka nasan naba yon,Panahon tayo non tila ba nasa balonNa punong puno ng alak hawak natin ang tunga,Ngumingiti ako kasi namiss ko yun biglaEh ikaw naman FlictUy dello,Para bang malalim iniisip moHa oo ngaDi ko lang talaga mapigilan na isipin ang mga bagay natoAng alin,Yung sana maulit natin ang mga panahon na datiWala pang kamalay malay sa mgaBagay bagay na nagdudulot ng kalungkutan sa isa't isa